Проведение парада Победы 24 июня отменили в Краснодаре

«В Краснодаре традиционного прохождения войск и праздничного салюта не будет — часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется», — цитируют сообщение пресс-службы мэрии «Известия».

По данным издания, из-за эпидемической ситуации 13 городов отменили проведение праздничных мероприятий. Отмечается, что на парад Победы, который состоится в Москве, приедут главы 12 государств и парадные расчеты 12 стран.