Общество 24 июня 2023, 11:50 Проведение общегородского выпускного в Парке Горького в Москве отложили на неделю Департамент образования и науки Москвы: общегородской выпускной перенесли на 1 июля РИА «Новости»

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Проведение выпускного в Парке Горького в Москве перенесли на неделю. Причина — введение режима контртеррористической операции. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится», — уточнили в ведомстве.

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В департаменте пояснили, что праздник для выпускников состоится через неделю, в субботу, 1 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, заявил об отмене массовых мероприятия из-за введения в столице режима контртеррористической операции. Глава города выразил москвичам и гостям столицы благодарность за понимание.

МЧС перенесло вручение дипломов выпускникам вузов с Красной площади в академию государственной противопожарной службы.

Режим КТО ввели не только в Москве, но и в Московской области.