Общество 26 июля 2023, 13:18 Проведение Ялтинского международного экономического форума перенесли Глава Крыма Аксенов: Ялтинский международный экономический форум перенесли Sealle / CC BY-SA 4.0 / Википедия

Читать 360tv в

Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем в Telegram-канале.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал он.

Реклама

Распоряжение главы республики по форуму опубликовали на официальном сайте правительства. Международное деловое мероприятие в экономической сфере проводилось в Ялте с 2015 года.

Также Аксенов провел встречу с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко и обсудил вопросы развития туристической, спортивной и образовательной сфер в республике.

Ранее Крым подвергся атаке украинских дронов. Власти объявляли срочную эвакуацию граждан, которые находились в радиусе пяти километров от места происшествия, писал «Царьград». Россия оставила за собой право на жесткий ответ после террористических атак Украины.