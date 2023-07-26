26 июля 2023, 13:18
Проведение Ялтинского международного экономического форума перенесли
Глава Крыма Аксенов: Ялтинский международный экономический форум перенесли
Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем в Telegram-канале.
«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал он.
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Распоряжение главы республики по форуму опубликовали на официальном сайте правительства. Международное деловое мероприятие в экономической сфере проводилось в Ялте с 2015 года.
Также Аксенов провел встречу с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко и обсудил вопросы развития туристической, спортивной и образовательной сфер в республике.
Ранее Крым подвергся атаке украинских дронов. Власти объявляли срочную эвакуацию граждан, которые находились в радиусе пяти километров от места происшествия, писал «Царьград». Россия оставила за собой право на жесткий ответ после террористических атак Украины.
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