Проведение фестивалей возобновят в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление фестивалей в городе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что в Москве последние два года не устраивали фестивалей из-за пандемии. Первым станет фестиваль «Пасхальный дар». Он пройдет с 23 по 28 апреля.

«Всю пасхальную неделю москвичей и гостей столицы ждут 23 площадки в центре города и в округах», — уточнил Собянин.

«Московская весна» станет следующим фестивалем. В его программу войдут концерты и театральные постановки ко Дню Победы.