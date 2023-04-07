Общество 07 апреля 2023, 19:03 Проведение эксперимента по онлайн-продаже вина одобрили в России Правительство одобрило эксперимент по продаже вина через сайт «Почты России» РИА «Новости»

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Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Эксперимент по дистанционной продаже вина планируют запустить 1 ноября 2023 года. Действовать он будет до августа 2026 года. Предполагается, что приобрести вино из винограда, выращенного на территории России, можно будет через сайт «Почты России».

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«Законопроекты одобрены и будут внесены на рассмотрение в Госдуму», — рассказали в пресс-службе.

В феврале представители Федерации рестораторов и отельеров попросили Совет Федерации устранить запрет на дистанционную продажу алкоголя для общепита. По мнению участников рынка, онлайн-продажа алкогольных напитков будет удобна как для посетителей, так и для самих баров.