Общество 12 февраля 2024, 09:53 Проведение Дня начала СВО в школах предложили в Госдуме Депутат Лантратова предложила провести в школах День начала СВО 24 февраля РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила организовать в российских школах мероприятия, приуроченные ко Дню начала специальной операции на Украине 24 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

Парламентарий обратилась с письмом к министерству просвещения и предложила подготовить программу организации мероприятий в школах на тему даты начала СВО и пригласить на них ветеранов боевых действий.

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В случае невозможности приглашения ветеранов Лантратова предложила показать видеоматериалы, которые посвящены специальной военной операции.

«Ученикам расскажут причины, задачи и цели СВО, а также ход главных событий. Спецоперация является ключевым событием в современной истории России, которая нашла отражение во всех общественных сферах», — добавила она.

В конце января ученики школы № 1 в Котельниках провели встречу с участником СВО Ильдаром Резяповым.