Проведение больших банкетов ограничат в Адыгее

По данным издания, в регионе закроют танцполы и ночные клубы, а условия проведения банкетов ограничат. Также решено временно запретить спортивные мероприятия муниципального и республиканского уровня.

«Привлекайте нарушителей к административной ответственности, жестко пресекайте факты нарушений. Нельзя допустить рост заболеваемости и повторного введения карантинных мер», — обозначил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.