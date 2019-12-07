Провалившийся под лестницу москвич не получил серьезных травм
По словам собеседницы телеканала, в доме на Большой Серпуховской улице, где произошло обрушение, установлены деревянные перекрытия. Сейчас там идет капитальный ремонт.
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«В этом подъезде проводит работы Фонд капитального ремонта. На месте создана специальная комиссия, которая выясняет, что произошло», — сказала сотрудница префектуры.
По ее словам, обрушение произошло на первом этаже пятиэтажки 1961 года постройки. Рабочие обнаружили деревянные перекрытия, когда стали снимать плитку в подъезде. В Фонде капитального ремонта начали разрабатывать проект ремонта с учетом этих особенностей.
«За неделю, пока они делали этот проект, так случилось, что провалилась эта лестница», — уточнила собеседница «360». Она добавила, что лестница была деревянной.
Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что дом, в котором произошло ЧП, частично расселен.
При обрушении «части лестничного марша в частично выселенном пятиэтажном жилом доме на улице Большая Серпуховская пострадал один человек», уточнил собеседник агентства.