Общество 05 апреля 2023, 16:33 Провалившихся под лед детей спасли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде двое детей провалились под лед реки Левинки. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Юрия Шалабаева.

Двое мальчиков, 7 и 12 лет, пошли гулять на реку и один за одним провалились под лед. На помощь детям пришел случайный прохожий. Он помог им выбраться на безопасное место и вызвал скорую и спасателей.

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Детей госпитализировали с переохлаждением, но их жизням ничего не угрожает. Мэр города выразил спасшему их мужчине благодарность.

«И еще — погода сейчас очень обманчива, лед на водоемах почти растаял. Но даже если он кажется прочным — не выходите на лед и еще раз расскажите об этом своим детям», — напомнил Юрий Шалабаев.

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