05 апреля 2023, 16:33
Провалившихся под лед детей спасли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде двое детей провалились под лед реки Левинки. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Юрия Шалабаева.
Двое мальчиков, 7 и 12 лет, пошли гулять на реку и один за одним провалились под лед. На помощь детям пришел случайный прохожий. Он помог им выбраться на безопасное место и вызвал скорую и спасателей.
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Детей госпитализировали с переохлаждением, но их жизням ничего не угрожает. Мэр города выразил спасшему их мужчине благодарность.
«И еще — погода сейчас очень обманчива, лед на водоемах почти растаял. Но даже если он кажется прочным — не выходите на лед и еще раз расскажите об этом своим детям», — напомнил Юрий Шалабаев.
Дети
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