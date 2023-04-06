06 апреля 2023, 23:57
Проукраинцы и покинувшие страну россияне объявили сбор передачек в СИЗО для Треповой — СМИ
Local Crew: проукраинцы и сбежавшие из России собирают передачки для Дарьи Треповой в СИЗО
Покинувшие страну россияне, последователи Алексея Навального и «проукраинцы» начали сбор передачек для Дарьи Треповой, которую арестовали по делу о теракте в петербургском кафе, сообщил Telegram-канал Local Crew. По его данным, сочувствующие задержанной девушке радовались произошедшему и просили продолжения.
Журналисты RT обратили внимание, что обсуждение помощи Треповой вели в нескольких Telegram-чатах. Названия групп говорят о том, какие цели преследуют их участники — «Перехваты разговоров русских солдат», «Помощь русским в Турции», «Тбилиси», «Бишкек», «Израиль» и «Мигранты Сахарово».
Реклама
Одним из «сочувствующих» арестованной оказался Иван Остапчук — уехавший на Украину сторонник Алексея Навального.
Днем 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Следователи установили, что сдетонировала начиненная взрывчаткой статуэтка, которую Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому, проводившему там творческий вечер. Журналист погиб, а более 40 человек получили ранения. Силовики задержали Трепову, суд арестовал ее на два месяца.
Терроризм
СИЗО
Украина
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
Реклама
Реклама