Общество 06 апреля 2023, 23:57 Проукраинцы и покинувшие страну россияне объявили сбор передачек в СИЗО для Треповой — СМИ Local Crew: проукраинцы и сбежавшие из России собирают передачки для Дарьи Треповой в СИЗО РИА «Новости»

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Покинувшие страну россияне, последователи Алексея Навального и «проукраинцы» начали сбор передачек для Дарьи Треповой, которую арестовали по делу о теракте в петербургском кафе, сообщил Telegram-канал Local Crew. По его данным, сочувствующие задержанной девушке радовались произошедшему и просили продолжения.

Журналисты RT обратили внимание, что обсуждение помощи Треповой вели в нескольких Telegram-чатах. Названия групп говорят о том, какие цели преследуют их участники — «Перехваты разговоров русских солдат», «Помощь русским в Турции», «Тбилиси», «Бишкек», «Израиль» и «Мигранты Сахарово».

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Одним из «сочувствующих» арестованной оказался Иван Остапчук — уехавший на Украину сторонник Алексея Навального.

Днем 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Следователи установили, что сдетонировала начиненная взрывчаткой статуэтка, которую Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому, проводившему там творческий вечер. Журналист погиб, а более 40 человек получили ранения. Силовики задержали Трепову, суд арестовал ее на два месяца.