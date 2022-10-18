Процесс получения пенсии для живущих за границей россиян упростят | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:13 Процесс получения пенсии для живущих за границей россиян упростят

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Россиянам, живущим за границей, упростит процесс получения пенсии новый проект, предложенный Министерством труда. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Сейчас для получения пенсии россияне, проживающие за рубежом, должны ежегодно приезжать в российское посольство или в отделение Пенсионного фонда в России, что подтвердить свое право на получение выплаты. По новым правилам достаточно будет отправить заявление, подтвержденное электронной подписью, через сайт «Госуслуги». Это значительно упростит жизнь проживающим за рубежом пенсионерам.

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Общественное обсуждение инициативы продлится до 28 октября.

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