Процесс получения 17 социальных выплат упростят в России с нового года

С 1 января 2022 года власти планируют упростить процедуру получения ряда мер социальной поддержки в России. Как сообщили «Известиям» источники, близкие к правительству, такой законопроект Минтруда был одобрен во вторник.

Планируется, что изменения коснутся государственных пособий для неработающих женщин и жен военных, у которых есть дети. Также легче будет получить выплаты по ОСАГО людям с инвалидностью. Правительство собирается передать полномочия на 17 мер социальной поддержки в Пенсионный фонд.

Выплаты, о которых идет речь, в данный момент получают больше двух миллионов жителей страны. По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Скляра, в будущем для получения денег можно будет не собирать справки и другие документы. Эксперты подчеркивают, что особенно важно будет сделать работу госпортала бесперебойной.

Раньше все социальные выплаты начислялись Рострудом и органами соцзащиты в российских регионах. При этом у россиян бывали сложности с оформлением, оно могло занять много времени, требовались проверки. Специалисты считают, что ускорить процесс получения денег можно быстро только в том случае, если будет изменен сам оператор. Им решили сделать Пенсионный фонд России.