Процесс Маргариты Грачевой в ЕСПЧ подвергли критике в Союзе женщин России

Обращение Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, в ЕСПЧ и последующее присуждение ей 370 тысяч евро подвергла критике глава Союза женщин России Екатерина Лахова.

«Не совсем правильно то, что за ущерб, который нанес ей муж, должны платить налогоплательщики. Надо еще понимать, с какой конкретной целью Маргарита пошла в ЕСПЧ, кто ее надоумил», — заявила она корреспонденту «360».

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ включил в указанную сумму стоимость медицинских услуг, расходы и потерю дохода, а также 40 тысяч евро как компенсацию морального вреда за то, что Грачевой стали помогать правоохранительные органы, только когда ей отрубили руки.

По словам Лаховой, ситуацию можно было бы решить без таких обращений, если бы существовал закон о домашнем насилии.

Бывший муж Грачевой в декабре 2017 года вывез ее в лес, пытал и требовал признаться в измене. Не добившись желаемого, он топором отрубил ей кисти рук, затем отвез в больницу и сдался полиции. Грачевой смогли спасти одну руку, вместо второй теперь у нее стоит бионический протез.