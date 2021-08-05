Проценко заявил о прекрасной новости для коллег из красной зоны

Российские медики, которые работают в красной зоне, теперь могут не надевать противочумные костюмы. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, когда пандемия только началась, казалось, что у таких костюмов нет никакой другой альтернативы, но теперь полученные знания о коронавирусе говорят о том, что есть и другие варианты защиты, сообщила пресс-служба «Единой России».

Проценко добавил, что в жаркую погоду в таких костюмах очень тяжело работать. Вдобавок их еще и очень сложно утилизировать.

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь», — добавил специалист.

По мнению Проценко, новые рекомендации по средствам индивидуальной защиты — это прекрасная новость для его коллег.

Теперь в Роспотребнадзоре советуют медикам в красной зоне использовать комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. Допускается также ношение медицинского халата с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания следует использовать респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.