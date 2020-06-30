Проценко заявил, что за историей с мешками для трупов стоят ритуальные агенты

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — написал он.

Главный врач рассказал, как обычно выдают тела. Поскольку больница № 40 ориентирована на пациентов с COVID-19, то в ней действуют определенные правила. Если родные или их представитель получают закрытый гроб, то они подписывают Требование о соблюдении санэпид режима в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. За открытие гроба предусмотрена административная ответственность.

«Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может!» — подчеркнул Проценко.

Он добавил, что после оформления бумаг в больнице вся ответственность ложится на плечи семьи или же их доверенных лиц.

Ранее стало известно, что в километре от медучреждения в Коммунарке найдены мешки для перевозки трупов. По данным СМИ, там якобы находились бирки от трупов, медкарты и документы по умершим пациентам. Полиция начала проверку.