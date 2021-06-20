Проценко заявил, что опыт команды Коммунарки поможет в работе на федеральном уровне

Опыт команды городской клинической больницы № 40 в Коммунарке будет полезен на федеральном уровне, считает главврач больницы Денис Проценко.

«Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за полтора года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне, и я дал согласие», — сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

До этого главврач Коммунарки вошел в федеральную часть списка партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Госдуму.

В субботу был утвержден избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. В федеральную часть списка по предложению российского президента Владимира Путина помимо Проценко также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17–19 сентября. Такое решение принято из-за текущей эпидемической ситуации, объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Госдума VII созыва провела 17 июня заключительное, 427-е пленарное заседание и завершила работу.