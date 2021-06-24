Проценко рассказал об отсутствии вакцинированных среди тяжелых больных ковидом в Коммунарке

В отделении интенсивной терапии в больнице в Коммунарке нет ни одного привитого от коронавируса пациента. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в своем Telegram-канале.

«В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, трое на ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось. И конец пандемии бы приблизили», — сообщил врач.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале лета. После этого региональные власти начали вводить новые ковидные ограничения, среди которых обязательная вакцинация работников сферы услуг. На фоне этих мер почти в два раза увеличился темп вакцинации, которая началась в стране еще в декабре.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что за неделю на прививку от коронавируса через сайт госуслуг записались 200 тысяч человек. По его словам, каждый день заявку на вакцинацию оставляют около 40 тысяч жителей России. Нагрузка на сайт выросла в несколько раз. По последним данным, за все время пандемии в РФ выявили 5 368 513 случаев COVID-19. От последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 130 895 человек.