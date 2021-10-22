Проценко предупредил о возможности повторения нерабочих дней

Введенные государством нерабочие дни будут повторяться до тех пор, пока россияне не выработают коллективный иммунитет от коронавируса. Такое заявление сделал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Подобные „выходные“ будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — написал Проценко в своем Telegam-канале.

По его словам, у людей две альтернативы: либо идти и вакцинироваться, либо переболеть и выработать собственный иммунитет. Второй вариант менее прогнозируем. Он добавил, что все койки страны не получится сделать инфекционными.

Проценко также раскритиковал тех людей, кто посчитал введенные в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября возможностью отдохнуть.

«Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?» — задался он вопросом.

Главврач подчеркнул, что сейчас в красных зонах больниц по всей России идет настоящая война. Количество свободных коек сокращается. Он рассказал, что врачи сейчас очень много работает, вирус активен. По его мнению, в развитию эпидситуации свой вклад сейчас вносят антипрививочники и другие борцы с элементарными мерами безопасности.

Ранее, 21 октября, в Москве и Подмосковье объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемической обстановкой из-за коронавируса — число заразившихся каждый день продолжает расти.