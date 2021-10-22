Проценко предупредил о возможности повторения нерабочих дней
Главврач Коммунарки Проценко: нерабочие дни будут повторяться, пока не будет достигнут коллективный иммунитет
Введенные государством нерабочие дни будут повторяться до тех пор, пока россияне не выработают коллективный иммунитет от коронавируса. Такое заявление сделал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Подобные „выходные“ будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — написал Проценко в своем Telegam-канале.
По его словам, у людей две альтернативы: либо идти и вакцинироваться, либо переболеть и выработать собственный иммунитет. Второй вариант менее прогнозируем. Он добавил, что все койки страны не получится сделать инфекционными.
Проценко также раскритиковал тех людей, кто посчитал введенные в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября возможностью отдохнуть.
«Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?» — задался он вопросом.
Главврач подчеркнул, что сейчас в красных зонах больниц по всей России идет настоящая война. Количество свободных коек сокращается. Он рассказал, что врачи сейчас очень много работает, вирус активен. По его мнению, в развитию эпидситуации свой вклад сейчас вносят антипрививочники и другие борцы с элементарными мерами безопасности.
Ранее, 21 октября, в Москве и Подмосковье объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемической обстановкой из-за коронавируса — число заразившихся каждый день продолжает расти.