Проценко перечислил причины роста заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве заболеваемость коронавирусом растет по многим причинам. Жители столицы расслабились — не носят маски, не так тщательно моют руки и снова вернулись к объятиям и рукопожатиям.

Главный врач больницы № 40 Денис Проценко рассказал в беседе с РИА «Новости», что на ситуацию повлияло несколько совпавших факторов.

«Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, — отметил врач.

Подобные привычки и поведение, добавил Проценко, нарушают социальную дистанцию. Риск инфицирования при это возрастает.

Свою роль сыграло и то, что дети вернулись в школы, а работать люди стали опять не на удаленке. Социальная дистанция от этого тоже сократилась.

«Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — заключил специалист.

В Москве, по последним данным, подтвердили 295 025 случаев COVID-19. Выздороветь удалось 249 861 пациенту, 5254 жителя города умерли.

С 5 октября во всех столичных школах начнутся двухнедельные каникулы. Их продлили на неделю из-за эпидемической ситуации.