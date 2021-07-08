Проценко назвал условие предотвращения новой волны коронавируса в России

Новой волны коронавируса в России может не быть, ее предотвратит вакцинация. Такое мнение выразил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит», — сказал специалист в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Именно поэтому важно наращивать темпы вакцинации. Она, по мнению многих вирусологов, является единственным действительно эффективным способом борьбы с пандемией. Прививки снижают количество заболевших людей. Таким образом, вирус циркулирует среди меньшего количество человек, у него меньше шансов мутировать и обретать новые формы.

В Европе полагают, что четвертая волна коронавируса все равно неизбежна и пройдет осенью. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. По его мнению, рост числа заболеваний неизбежен, но увеличение уже не будет таким значительным. В дальнейшем, по мнению Гала, ситуация с коронавирусом может стать похожей на заболеваемость гриппом, когда ежегодно проводится ревакцинация населения.