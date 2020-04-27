Проценко: более 400 человек с СOVID-19 остаются в Коммунарке

За сутки в больницу поступило 78 больных. У 639 пациентов диагностирована пневмония. При этом 160 человек получают кислород. Еще 64 находятся в реанимации. Из них 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это 24 больных старше 61 года и еще шесть пациентов в возрасте от 41 до 60 лет.

По последним данным, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения. Жертвами коронавирусной инфекции стали 749 человек, еще 6767 вылечились.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем в рамках борьбы с распространением коронавируса. Большинство российских регионов соблюдает режим самоизоляции.

Специалисты из Роспотребнадзора открыли горячую линию, чтобы консультировать россиян на тему правильного питания в сложившихся обстоятельствах. Диетологи могут дать советы по подбору продуктов для здоровых людей и для тех, у кого есть хронические заболевания.