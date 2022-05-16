Процедуру выбора управляющей компании жильцами дома предложили изменить

Процедуру выбора управляющей компании предложили изменить так, чтобы в решении принимали участие большинство жильцов дома. Об этом написала «Парламентская газета».

Сейчас управляющую компанию выбирают простым большинством голосов собственников помещений в многоквартирном доме от участвующих в общем собрании. При этом в собрании должны участвовать не менее половины жильцов.

«Получается, что управляющую организацию могут выбрать только четверть жильцов. Это приводит к тому, что в доме может появиться несколько различных групп, каждая из которых будет выбирать свою управляющую организацию, тем более делать это она может практически в любой момент времени», — пояснила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутаты Заксобрания Красноярского края предложили изменить процедуру, чтобы для выбора организации требовались голоса более 50% от всех жильцов.