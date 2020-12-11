Процедуру установления инвалидности предложили упростить

Согласно пояснительной записке, если медицинская организация впервые направляет человека на медико-социальную экспертизу, то медицинские обследования не проводятся. При этом у гражданина должны быть данные о ранее проведенных медицинских обследованиях. В свою очередь медорганизация указывает в направлении на экспертизу основные данные о состоянии здоровья человека.

Как отмечается в записке, граждане, которым необходимо первый раз пройти медико-социальную экспертизу, сталкиваются с трудностями в проведении обследований. Причиной этому становится загруженность медучреждений. Кроме того, сказываются объявленные из-за коронавируса ограничительные меры. За апрель–ноябрь 2020 года было направлено на экспертизу на 23% меньше людей, чем было за такой же период в 2019 году.

Упрощение правил решили предложить в России, чтобы не нарушались права граждан, которые впервые претендуют на установление им инвалидности.