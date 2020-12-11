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    11 декабря 2020, 08:38

    Процедуру установления инвалидности предложили упростить

    Дарья Бунякова

    Минтруд предложил сделать проще правила установления первичной инвалидности по медицинским заключениям. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
    Процедуру установления инвалидности предложили упростить

    Согласно пояснительной записке, если медицинская организация впервые направляет человека на медико-социальную экспертизу, то медицинские обследования не проводятся. При этом у гражданина должны быть данные о ранее проведенных медицинских обследованиях. В свою очередь медорганизация указывает в направлении на экспертизу основные данные о состоянии здоровья человека.

    Как отмечается в записке, граждане, которым необходимо первый раз пройти медико-социальную экспертизу, сталкиваются с трудностями в проведении обследований. Причиной этому становится загруженность медучреждений. Кроме того, сказываются объявленные из-за коронавируса ограничительные меры. За апрель–ноябрь 2020 года было направлено на экспертизу на 23% меньше людей, чем было за такой же период в 2019 году.

    Упрощение правил решили предложить в России, чтобы не нарушались права граждан, которые впервые претендуют на установление им инвалидности.