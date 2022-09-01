Процедуру техосмотра упростили для водителей | 360°

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Процедуру техосмотра упростили для водителей

Процедуру техосмотра упростили для водителей легковушек с 1 сентября

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Правила прохождения техосмотра изменились в России с 1 сентября. Для легковых машин, автобусов и грузовиков снизилось число обязательных требований. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, в машине теперь можно не проверять наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также больше не будут смотреть на аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. При этом в ПДД прописано, что водители обязаны их иметь.

Еще при прохождении ТО перестанут искать незначительные подтекания масел и рабочих жидкостей в главных механизмах автомобиля. Вместе с тем специалисты начнут проверять подсос воздуха двигателем и наличие утечки отработавших газов в обход системы выпуска.

Ранее в России начал действовать закон об освобождении водителей от обязательного техосмотра. Исключение составляют транспортные средства, связанные с предпринимательской или служебной деятельностью. Каждые два года ТО должны проходить машины с максимальной массой до 3,5 тонны, а также мотоциклы, изготовленные более четырех лет назад.

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