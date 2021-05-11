Процедуру назначения социальных выплат упростили в России

С 11 мая вступил в силу закон, позволяющий назначать социальные выплаты автоматически. Для этого регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Чиновники получили доступ к системе в начале года, сообщила «Парламентская газета». Однако ранее они не имели право предоставлять меры поддержки на основе данных ЕГИССО.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр отметил, что все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.

Ранее приняли закон, согласно которому с 2022 года социальные выплаты семьям с детьми и инвалидам будут предоставляться через Пенсионный фонд. Все документы для назначения денег ПФР соберет сам путем межведомственного взаимодействия. До 1 января государственные органы должны будут передать в Пенсионный фонд все сведения о получателях социальных выплат и их первичные документы. Людям не придется собирать справки, им нужно будет лишь подать заявление.