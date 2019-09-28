Прототип iPhone-2020 слили в Сеть

Если верить опубликованному изображению, новый iPhone лишится ставшей уже привычной «челки». Фронтальная камера и другие элементы «железа» будут размещены в тонкой рамке корпуса, обрамляющей экран по периметру. Здесь, кроме селфи-камеры, окажется инфракрасная камера, датчик освещенности, датчик приближения, динамик, микрофон и точечный проектор.

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Сообщается, что диагональ экрана составит 6,7 дюймов. В экране будет зашита система распознавания лица. Сам дисплей вероятнее всего будет поставлять китайское предприятие BOE Display. По информации инсайдера, также в экран может быть встроен датчик отпечатка пальца.

Ранее ожидалось, что iPhone образца 2020 года получат совершенно новый и уникальный внешний вид. Но нет, кроме отсутствия «челки» никаких особенных перемен в дизайне смартфона не наблюдается — да и отсутствием «челки» сейчас мало кого удивишь.