Протасовицкому отказали в УДО

Суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого и не удовлетворил его. Об этом сообщил корреспондент «360».

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Выездное заседание проходило утром 1 октября в исправительном учреждении, где сейчас отбывает наказание Протасовицкий.

Адвокат заключенного подал ходатайство об УДО еще 12 августа 2019 года, но первое слушание в начале сентября отложили на две недели. Заседание назначили на 24 число, но суд снова его перенес уже на первый день октября.

«Суд решил, что раз ходатайство подавала не я, а другой адвокат, то в его отсутствии дело не может быть рассмотрено. Полагаю, что это нарушение закона», — объяснила тогда действия суда адвокат осужденного Татьяна Прилипко.

Александр Протасовицкий был приговорен судом к одному году и пяти месяцам колонии в мае 2018 года. Он должен был выйти на свободу 15 ноября 2019 года. В исправительное учреждение он попал после устроенных драк в центре Москвы. Вместе с ним по делу проходили футболисты Павел Мамаев и братья Кокорины, которых освободили по УДО 6 сентября. Через 11 дней они вышли на свободу из колонии №4 под Белгородом.