Протоколы за пеленание младенца на бетоне выписали пьяным родителям в Ялте | 360°

Общество 24 октября 2022, 16:15 Протоколы за пеленание младенца на бетоне выписали пьяным родителям в Ялте Мэр Ялты Павленко: нетрезвую пару наказали за пеленание младенца на холодном бетоне

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Пьяным отцу и матери, которые перепеленали своего годовалого ребенка на бетоне, выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Массандра, входящем в Ялтинский городской округ, в районе остановки «Дружба». Фото с нетрезвой парой, которые меняют пеленки на холоде ребенку, опубликовали в соцсетях.

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По словам Павленко, представители опеки, комиссии по защите прав несовершеннолетних, а также правоохранители посетили безответственных родителей.

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Мэр уточнила, что отец младенца работает, мать — в декретном отпуске. Они снимают жилье, но оно аккуратное и благоустроенное.

«Родители осознали в полной мере свою вину. Обоим выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметила Павленко.

Глава администрации охарактеризовала ситуацию как вопиющую и недопустимую. Она подчеркнула, что при необходимости вопрос рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших решений.

Прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений прав малолетнего ребенка в Ялте.

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