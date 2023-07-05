Общество 05 июля 2023, 22:45 Протокол за демонстрацию ЛГБТ составили на гендиректора «Яндекса» Гендиректору «Яндекса» грозит штраф за демонстрацию ЛГБТ РИА «Новости»

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Протокол в отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского поступил в мировой суд № 101 Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на базу суда.

Протокол зарегистрировали 5 июля, но дату заседания по делу пока не назначили.

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«Из картотеки суда следует, что на Савиновского составлен протокол по. ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения)», — уточнили в публикации.

По этой статье для компаний грозит штраф до четырех миллионов рублей или приостановление деятельности. Должностным лицам — до 400 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», речь идет о протоколе, который составили на «Кинопоиск» из-за демонстрации ЛГБТ-отношений и неправильной маркировки фильмов. Накануне Замоскворецкий районный суд столицы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.