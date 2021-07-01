Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении на девушку, возившую 30 июня Кирилла Кокорина и Карена Григоряна. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, Кирилл Кокорин и Карен Григорян провели ночь с 29 на 30 июня с Insta-моделью, блогером и предпринимателем Люсьен Белоусовой. По неподтвержденной информации, она возила молодых людей на своей иномарке.

Соответственно именно на нее и был составлен протокол. Уточняется, что она возили парней на автомобиле, которая принадлежит старшему брату Кирилла — футболисту Александру Кокорину. Эта машина не раз попадала в поле зрения правоохранителей. С 2016 года на ней было совершено 164 нарушения правил дорожного движения. С 14 июня до настоящего момента за иномаркой числятся штрафы на сумму до 100 тысяч рублей.

Кирилл Кокорин и его приятель утром 30 июня были задержаны в нетрезвом виде. Они пытались пройти в ресторан при гостинице, но их не пустили из-за отсутствия QR-кода. Также они пытались проехать на территорию Международного центра торговли, но им также отказали. В итоге их задержали.

Каждый молодой человек получил штраф в размере четырех тысяч рублей. В их отношении открыли административное дело из-за конфликта с полицейскими.