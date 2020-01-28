Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят неподалеку от Гундаревой и Полищук

«Настоятель нашего храма протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января 2020 года. Упокой, Господи, его душу! 29 января в нашем храме состоится… чтение Часов и Божественная литургия, отпевание. На Троекуровском кладбище (Москва, Рябиновая улица, 24) — гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения», — подтвердили в храме.

Чтение Часов и Божественная литургия запланированы на 07:40 в храме Феодора Студита. С 10:00 начнется отпевание. С 14:00 до 15:30 пройдет гражданская панихида, она состоится уже непосредственно на Троекуровском кладбище. Здесь же священник найдет свой последний приют.

На Троекуровском кладбище похоронены многие знаменитости и государственные деятели. В частности, здесь покоятся останки Василия Сталина, сына главы Советского государства Иосифа Сталина. Василий умер в 1962 году в 40 лет, пережив отца на девять лет.

Неподалеку расположена могила выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина, который в последние годы жизни представлял Россию в ООН. Здесь же лежат генерал Лев Рохлин и руководитель ГКЧП Геннадий Янаев, а кроме того прославленный летчик Михаил Водопьянов. Из знаменитостей на Троекуровском кладбище похоронены музыкант Александр Барыкин, актеры Наталья Гундарева, Георгий Милляр, Вячеслав Невинный, журналистка Анна Политковская, артисты Любовь Полищук, Валентина Толкунова, Семен Фарада. Здесь также лежат жена Константина Хабенского Анастасия, журналист Андрей Стенин и другие.

Чаплин умер во дворе храма, в котором он служил последние годы. Его смерть была скоропостижной. Причиной назвали острую ишемическую болезнь сердца, или инфаркт. Священнику был 51 год. Его близкие рассказали, что он с детства страдал астмой, ему часто было тяжело дышать, кроме того, у Чаплина был диабет.