Общество 10 ноября 2022, 02:40 Протоиерея Васильева похоронили на территории храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения Патриарх Кирилл совершил отпевание погибшего протоиерея Васильева РИА «Новости»

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Протоиерея Михаила Васильева похоронили на территории храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области. Там он служил настоятелем патриаршего подворья при штабе РВСН. Об этом сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Гроб с телом покойного доставили в ночь на 9 ноября в Храм Христа Спасителя. После литургии состоялось отпевание протоиерея Михаила Васильева.

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Патриарх Кирилл также огласил грамоту о награждении протоиерея орденом Славы и чести I степени посмертно, «за жертвенное служение Церкви и Отечеству». Орден возложили к другим наградам.

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После отпевания гроб перенесли в храм великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области.

«Протоиерей Михаил Васильев будет погребен за алтарной частью храма», — указано в сообщении на сайте РПЦ.

О смерти советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева стало известно в воскресенье, 6 ноября.

Он погиб в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Президент России Владимир Путин присвоил ему посмертно звание героя РФ.