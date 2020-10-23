Протоиерея Димитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме

Протоиерей Димитрий Смирнов, который скончался 21 октября в возрасте 69 лет, будет похоронен на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Место погребения священнослужителя назвали в Московской патриархии, сообщило РИА «Новости».

Смирнова предадут земле за алтарем храма, настоятелем которого он являлся.

«По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке», — сообщили в патриархии.

В пятницу 23 октября началась церемония прощания с протоиереем, онлайн-трансляцию которого ведет «360». В 10:00 должно начаться отпевание священника.

В сентября священник попал в реанимацию. Близкие Димитрия Смирнова заявили, что его состояние не связано с COVID-19: инфекцией он переболел в мае, вылечившись спустя две недели после заражения.

Причиной смерти протоиерея назвали хроническое заболевание. О чем именно идет речь, неизвестно.

Димитрия Смирнова, который являлся почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, будут помнить в том числе за резонансные высказывания. Женщин в гражданском браке он сравнивал с «бесплатными проститутками», теорию Дарвина назвал ненаучной и решил, что девочкам необязательно получать образование.