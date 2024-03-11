Общество 11 марта 2024, 19:04 Протоиерей Ткачев: православный блог не станет заменой полноценной церковной жизни

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Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви запустил пилотный образовательный курс для священников, среди которых есть и блогеры. В беседе с ИА НСН идею прокомментировал протоиерей РПЦ Андрей Ткачев.

По его мнению, с ростом числа таких блогов появилась необходимость привести их работу к единым канонам.

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«Православный блог никогда не станет заменой полноценной церковной жизни. Все, что церковь делает в информационном плане, — это не замена, лишь подмога главному делу», — добавил Ткачев.

Протоиерей также отметил, что написание статей не может стать основной деятельностью священника.