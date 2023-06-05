Общество 05 июня 2023, 15:49 Протоиерей Ткаченко рассказал, что без чувства юмора не выдержать напряжения работы в хосписе

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Исполнилось 20 лет с тех пор, как в Петербурге открылся детский хоспис. О его работе рассказал «Петербургскому дневнику» идеолог создания учреждения и председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.

За годы своего существования сотрудники детского хосписа проделали большой путь и решили много задач. Штат растет, а подобные учреждения открываются и с других городах России.

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Не каждый человек справится с эмоциональной нагрузкой от работы в хосписе. Поэтому все новые сотрудники проходят жесткий отбор.

«Мне всегда интересно, зачем человек пришел. В ходе собеседования смотрю, где он раньше работал, учился, какие у него были мотивы выбора специальности. Личностные вопросы, которые позволяют раскрыться человеку. Например, есть чувство юмора или нет. Без этой черты он вряд ли выдержит эмоциональное напряжение такого учреждения, как детский хоспис», — рассказал Александр Ткаченко.

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