Протоиерей Ткаченко объяснил, как «Круг добра» будет помогать тяжелобольным детям

В начале наступившего года президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий создание фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Речь идет о «Круге добра». По словам священника, прозрачность работы учреждения будет обеспечиваться благодаря системе принятия решения о выделении денег.

«Решение будет принимать не один человек. С каждой заявкой будут работать сначала несколько медицинских экспертов, потом заявки вместе с их заключением будет рассматривать экспертный совет, состоящий не только из врачей, но и из представителей общественных организаций, пациентских организаций», — уточнил Ткаченко.

Он добавил, что каждый запрос на получение помощи пройдет ряд проверочных этапов. Все сведения о работе фонда будут доступны на его официальном сайте.