Протоиерей Смирнов упрекнул мужчин за любовь к футболу

Любителям футбола следует заниматься не только просмотром матчей, но и иногда заглядывать в церкви. Такое мнение высказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

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«Всю жизнь — „Зенит“, „Спартак“… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом „Зенит“, „Спартак“. И это что — жизнь, что ли? От „Зенита“ до „Спартака“», — отметил Смирнов в эфире канала «Союз».

Перед этим одна из зрительниц позвонила в студию и рассказала священнослужителю, что ее муж много лет выпивал, а потом покончил жизнь самоубийством.

Смирнов решил узнать у женщины, почему именно супруг начал пьянствовать и «от какого ума решил в петлю залезть».

«Неужели до того напился, что тоска замучила, совершенно черная, безнадежная, уже душа в аду. Что случилось?» — поинтересовался он.

После разговора со зрительницей он дал совет всем поклонникам футбола.

«Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только „Зенит“, „Спартак“», — сказал в заключении Смирнов.