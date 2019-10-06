  • Протоиерей Смирнов призвал бросить изучение английского языка ради церковнославянского

    06 октября 2019, 14:22

    Алена Макаренко

    В современном русском языке явно заметен избыток англицизмов. Почему бы вскоре после рождения ребенка не учить его церковнославянскому языку? Тогда прихожане поймут всю речь священников. Такое мнение озвучил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире передачи «Беседы с батюшкой».

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    Зритель пожаловался, что не понял речь священника на церковнославянском языке во время службы в церкви. Он поинтересовался, как много служб проводится на «современном русском языке». В ответ протоиерей Смирнов объяснил причины непонимания и «недоступности» текста. Все проблемы в голове прихожанина, а именно — в ленивости и нежелании выучить церковнославянский язык.

    «Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны под него двухтысячелетний строй Церкви переиначивать. Нам придется тогда иконы писать на световых коробах. А может, вместо крестов — звездочки — они более понятны», — заявил Смирнов.

    По словам священника, современный русский язык — язык газет и телевидения, а церковнославянский — его база и основа. Именно поэтому его нужно учить с детства. А то сейчас сразу после рождения малышей заставляют учить английский. По словам протоиерея, сначала надо обучить ребенка церковнославянскому, а потом можно и греческому.

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    «А так, конечно, стоишь как в столице Камбоджи и ничего не понимаешь», — заметил Смирнов.

    Он считает одной из проблем современного русского языка избыток англицизмов.

    «Вместо „коробки для еды“ в самолете говорят „фудбокс“. „Все ли получили фудбоксы“? Привет, я разве в Америку лечу?» — добавил Смирнов.

    А вот церковнославянский язык он назвал настоящим.