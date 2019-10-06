Протоиерей Смирнов призвал бросить изучение английского языка ради церковнославянского

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Зритель пожаловался, что не понял речь священника на церковнославянском языке во время службы в церкви. Он поинтересовался, как много служб проводится на «современном русском языке». В ответ протоиерей Смирнов объяснил причины непонимания и «недоступности» текста. Все проблемы в голове прихожанина, а именно — в ленивости и нежелании выучить церковнославянский язык.

«Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны под него двухтысячелетний строй Церкви переиначивать. Нам придется тогда иконы писать на световых коробах. А может, вместо крестов — звездочки — они более понятны», — заявил Смирнов.

По словам священника, современный русский язык — язык газет и телевидения, а церковнославянский — его база и основа. Именно поэтому его нужно учить с детства. А то сейчас сразу после рождения малышей заставляют учить английский. По словам протоиерея, сначала надо обучить ребенка церковнославянскому, а потом можно и греческому.

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«А так, конечно, стоишь как в столице Камбоджи и ничего не понимаешь», — заметил Смирнов.

Он считает одной из проблем современного русского языка избыток англицизмов.

«Вместо „коробки для еды“ в самолете говорят „фудбокс“. „Все ли получили фудбоксы“? Привет, я разве в Америку лечу?» — добавил Смирнов.

А вот церковнославянский язык он назвал настоящим.