Протоиерей Смирнов объяснил боязливостью отказ священника крестить девочку с родимым пятном

Курганская епархия пообещала помочь семье ребенка с большим родимым пятном после отказа священника ее крестить Подробнее

По мнению Смирнова, священник, отказавшийся крестить ребенка, молод и неграмотен.

«Но с другой стороны, не знаю, может, он у мамки был один и вырос таким боязливым. Тогда нужно проявить к нему снисхождение и сказать: „Крести, не бойся“», — предположил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Он заверил, что за 40 лет служения в церкви впервые слышит о подобном, но не увидел в случившемся катастрофы, поскольку в Кургане есть другие храмы, где ребенка точно покрестят.