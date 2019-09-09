Протоиерей Смирнов назвал мужчин России национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов не нашел в России настоящих мужчин. Их нет по причине малодетности и «женского воспитания».

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — заявил священнослужитель в ходе беседы с коллегами из Сызранской епархии. Слова протоиерея привел «Интерфакс».

Отец Димитрий тем не менее не всем россиянам отказал в мужественности. Так, священник вспомнил случай, когда спецназовцы вступились на улице за женщин, но были убиты группой нападавших. Но таких мужчин, по мнению священнослужителя, в России единицы.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил Смирнов.

Священник объяснил причины такого перекоса. По его мнению, частично в этом виновато «женское воспитание».

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«Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: „Шайбу! Шайбу!“» — посетовал протоиерей.

По его словам, современный мальчик испытывает постоянные притеснения. На него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают и бьют. Кроме того, в России сложилась ситуация, в которой и школа «женская», и даже церковь, добавил отец Димитрий.

Впрочем, священник предложил и выход из создавшейся трагической ситуации. По его мнению, нужно собирать по всей стране «безотцовщину» и готовить из этих мальчишек «новых людей». Их нужно передавать в школы под начало лучших офицеров.