Протоиерей Смирнов назвал бесполезным образование для девочек

Священник отвечал слушателям на вопросы, которые они задавали. Протоиерея спросили, к кому обратиться за помощью в воспитании детей родителям, если ни бабушек, ни дедушек уже нет. В ответ священник сказал, что помощников можно родить.

В качестве примера он привел свою прихожанку, которая в качестве няни для новорожденного сына использовала свою семилетнюю дочь. Девочка не ходит в школу, а занимается младенцем.

«Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать», — заявил Смирнов. По его словам, в школе ничему не учат, кроме зависти, скверных слов и хамства учителям.

«Она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — подчеркнул он.

Также он ответил еще на один вопрос женщины, которая спросила, что ей делать с дочерью. У девочки начался переходный возраст и она просто игнорирует все ее просьбы. В ответ Смирнов заявил, что в древнем Вавилоне таких детей убивали. Он подчеркнул, что ребенок, который хамит родителям — это монстр.

«Лучше еще дюжину родить, пока молодая. А этого в рабство продать, пускать на галерах веслом шевелит. А чтобы ритмично шевелил, кнутом лупить будут. И еда раз в день», — пояснил он решение проблемы.

Дмитрий Смирнов уже сравнивал с бесплатными проституками женщин, которые живут в гражданском браке. После этого объяснять, что это заявление оскорбительно для женщин пришлось главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Илариону.

Но Смирнов на этом не остановился. Он назвал российских мужчин национальной катастрофой. Он пояснил, что они забирают у женщин лучшие годы, а после бросают их.