Протоиерей РПЦ Смирнов рассказал, как отучить от мата. И его метод вызывает вопросы

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о радикальном, но действенном способе отучить человека материться.

Отец Димитрий во время беседы с воспитанниками детского дома «Павлин» заявил, что заставить человека прекратить нецензурно ругаться очень просто. Священник вспомнил случай, когда один из его подопечных не стеснялся в выражениях.

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«Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — приводит «Интерфакс» слова протоиерея.

Отец Димитрий подчеркнул, что лучше, конечно, обойтись без рукоприкладства, хотя это и действенный способ. Он сказал, что гораздо лучше, когда человек усилием собственной воли перестает ругаться.

«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — сказал глава патриаршей комиссии.

Смирнов посоветовал ребятам сочинять стихи вместо того, чтобы пользоваться языком, на котором говорит «всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, а могут все только портить».

По мнению священника, ругаться может каждый болван, а научиться понимать поэзию и самому писать стихи — гораздо сложнее.