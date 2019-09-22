Протоиерей РПЦ Смирнов рассказал, как отучить от мата. И его метод вызывает вопросы
Отец Димитрий во время беседы с воспитанниками детского дома «Павлин» заявил, что заставить человека прекратить нецензурно ругаться очень просто. Священник вспомнил случай, когда один из его подопечных не стеснялся в выражениях.
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«Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — приводит «Интерфакс» слова протоиерея.
Отец Димитрий подчеркнул, что лучше, конечно, обойтись без рукоприкладства, хотя это и действенный способ. Он сказал, что гораздо лучше, когда человек усилием собственной воли перестает ругаться.
«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — сказал глава патриаршей комиссии.
Смирнов посоветовал ребятам сочинять стихи вместо того, чтобы пользоваться языком, на котором говорит «всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, а могут все только портить».
По мнению священника, ругаться может каждый болван, а научиться понимать поэзию и самому писать стихи — гораздо сложнее.