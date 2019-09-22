Протоиерей РПЦ Смирнов оценил крестный ход школьников ради хороших оценок
«Надо смотреть, чтобы для них (детей — прим. ред) это не было сверхутомительно. Если чуть-чуть утомительно, то можно <…> Всякие усилия духовные очень важны, когда человек чувствует необходимость в этом. Дети в такие моменты взрослеют», — рассказал священник.
Школьники в Екатеринбурге вышли на крестный ход ради хороших оценокПодробнее
Он добавил, что детский крестный ход — это явление редкое, так как обычно идет вся семья. Смирнов отметил, что во время подобных духоподъемных мероприятий дети вовлекаются во взрослую жизнь и начинают понимать, что должны быть причастными к тому, что дорого папе и маме.
22 сентября в Екатеринбурге прошел восьмикилометровый крестный ход в котором приняли участие ученики общеобразовательных и воскресных школ, кадеты, а также их учителя и родители.
Шествие, во время которого дети молились о хороших оценках и успехах в учебе, началось в полдень от храма на Семи Ключах. Участники крестного хода прошли до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев.