Протоиерей РПЦ Смирнов осудил женщину за аборт из-за варикоза

Женщины не должны делать аборты даже если для этого есть медицинские противопоказания. Такое заявление сделал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он назвал русский народ убийцами из-за прерывания беременности.

Протоиерей РПЦ Смирнов рассказал, как отучить от мата. И его метод вызывает вопросы Подробнее

Во время интервью на телеканале «Союз» Смирнову задала вопрос одна из слушательниц. Она рассказала священнослужителю, что сделала аборт из-за варикоза и хотела узнать, считается ли ее решение грехом.

В свою очередь протоиерей сравнил ситуацию с убийством человека на улице, который идет с палочкой и страдает отдышкой. Он отметил, что при таком лишении жизни вопросов о греховности не возникает.

«Вот такие христиане в кавычках убивают собственных детей, а потом спрашивают: грех это или нет? То есть они не только не христиане. А у них и совести нет — у человека на месте совести белая крахмальная тряпочка», — заявил Смирнов.

По его словам, медицинские противопоказания не должны быть поводом для прерывания беременности. Священнослужитель приравнял риски для женского здоровья к рискам военного, уходящего на фронт.

«Если птица жертвует собой, чтобы спасти птенца, а человек, высокоорганизованное млекопитающее, он его (ребенка — при. ред.) убивает, ну кто он после этого? И врач, который к этому склоняет», — сказал священник.

Смирнов пояснил, что любому врачу необходимо, чтобы роды прошли успешно. Если с роженицей что-то произойдет, то виноватым будет именно медик, поэтому врачи «лучше убьют младенца и склонят к этому маму».

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно. <…> Когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», — завершил свою речь протоиерей.