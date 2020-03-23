Протоиерей пришел на службу в противогазе. Он отказался «отчитываться» за свой поступок

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе. Так он выразил протест «массовому психозу» из-за коронавируса.

О необычном наряде Ткачева рассказали прихожане — в сети появилось видео, на котором протоиерей общается с людьми в респираторе. Ролик в своем Instagram выложил журналист Роман Голованов.

На кадрах видно, что отец Ткачев вышел к прихожанам в противогазе, но вскоре его снял. Его образ вызвал у людей смех — протоиерей отреагировал на это положительно. Он призвал их всех смеяться над «этими бесовскими гадостями», которые всех «замучили».

О мотивах своего поступка Ткачев рассказал «Газете.Ru». Он объяснил, что просто захотел так поступить, осуществил свой каприз.

«Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?», — пояснил протоиерей.

Однако общаться с «360» представитель РПЦ отказался.

А с какой стати я должен вам вообще комментарий давать? Я вам отчитываться не собираюсь Андрей Ткачев.

В беседе с «Газетой.Ru» протоиерей рассказал, что не будет извиняться за свой поступок. Ткачев заявил, что не обижается на них, но и оправдываться не будет. Он отметил, что не придумывал коронавирус и призвал извиняться тех, кто упустил инфекцию из «какой-то лаборатории военной».

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией 11 марта. По последней информации, от него заразились более 350 тысяч человек.