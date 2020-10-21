Протоиерей Пархоменко заявил, что смерть Смирнова ударила по РПЦ

Он отметил, что верующие остались без своего духовного отца. По мнению священнослужителя, талантливые проповеди протоиерея должны войти золотой фонд РПЦ.

«Отец Димитрий памятен многим по своим эпатажным высказываниям, но нужно понимать, что это была провокация. Как юродивые раскачивали ситуацию неадекватными поступками, также и отец Димитрий хотел вызвать реакцию и пробудить от спячки слушателей», — подчеркнул он.

Пархоменко рассказал, что Смирнов был прекрасным человеком, филологом, выпускником МГУ и хорошим собеседником. Как он считает, отец Димитрий был замечательным, очень внимательным духовником. Протоиерей заключил, что после его смерти прихожане «в каком-то смысле осиротели».

СМИ сообщили о смерти Смирнова в среду, 21 октября. Ему было 69 лет.