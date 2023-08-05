Общество 05 августа 2023, 17:30 Протоиерей назвал сатанинским замыслом гонения властей Украины на УПЦ и русский язык Протоиерей Вигилянский: гонения на русский язык и веру на Украине — сатанский замысел СБУ

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Желание украинских властей лишить граждан страны русской языка и православной веры похоже на «сатанинский замысел», заявил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский в эфире «России 24». По его словам, так руководство республики пытается «сломать хребет нации».

«Предыдущий президент Украины Петр Порошенко провозгласил три принципа той реформы, которую нужно произвести — „Армия. Язык. Вера“. Это абсолютно сатанинский замысел», — подчеркнул Вигилянский.

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Он напомнил, что 80% населения Украины до Майдана говорило на русском языке, а Порошенко до того момента, как занять кресло президента, не знал украинский. То же самое можно сказать и о нынешнем президенте страны Владимире Зеленском.

За последний год гонения на Украинскую православную церковь в республике усилились. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, искать доказательства «антиукраинской деятельности» в храмах и монастырях.