Протоиерей Лоргус рассказал, что разрешено в Чистый четверг

Протоиерей Андрей Лоргус рассказал о традициях Чистого четверга на Страстной неделе. Об этом сообщил LIfe.ru.

Он отметил, что название «Чистый четверг» — бытовое, а официальное — «Великий четверг». Оно появилось, потому что в этот день перед богослужением крестьяне мылись. Раньше они делали это не каждый день, а по особым случаям, поэтому возникло такое название.

Лоргус отметил, что Великий четверг положено проводить в тишине. Также в этот день утром идут в церковь на причащение.

«Этот день — размышление о том, не солгал ли я, не предал ли я, не оклеветал ли я кого-то другого. Наверное, это главное размышление», — объяснил протоиерей.