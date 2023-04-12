Общество 12 апреля 2023, 16:20 Протоиерей Лоргус рассказал, что на Пасху необязательно ходить на кладбище

Читать 360tv в

Ходить на Пасху на кладбище — это советская традиция, с точки зрения церкви никаких правил и рекомендаций на этот счет нет. Об этом News.ru рассказал протоиерей Андрей Лоргус.

Он объяснил, что в советское время не было церквей, а кресты были только на кладбищах. Поэтому люди и устраивали своего рода паломничества, чтобы спокойно помолиться. Теперь такой необходимости нет, а традиция осталась.

Реклама

«Где население не утратило церковные традиции, никто на кладбище не ходит на Пасху. Через 10 дней после Пасхи, на Радоницу, можно. В западных областях Российской империи ходили в субботу Пасхальной недели — через неделю после Пасхи», — резюмировал Андрей Лоргус.

Авторы: