Протоиерей Казанского собора назвал коронавирус «антицерковной кампанией». Туда повалили туристы

Особый режим из-за коронавируса ввели в Ленинградской области и Петербурге. В городе официально двое заболевших, в области — один. А в Казанском соборе верующие стоят в очереди и массово прикладываются к привезенным из Иерусалима мощам Иоанна Крестителя.

Протоиерей петербургского Казанского собора Александр Пашков заявил, что инфекция в храме распространяться не может. По его словам, история с коронавирусом в Европе — это «антицерковная кампания». Слова священника привел сайт «Московского комсомольца».

С 10 марта в Казанском соборе выставили частицу мощей Иоанна Крестителя. Мощи привезли в Петербург из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. В храме людно, стоят очереди и к мощам, и к списку Казанской иконы Божией Матери, который считается чудотворным.

Отец Александр рассказал, что Иисус исцелял больных духовными и телесными недугами. Во времена страшных эпидемий люди ходили в церкви, добавил священник, и прикладывались к святыням. Европейскую ситуацию «с так называемым коронавирусом» протоиерей назвал «антицерковной кампанией».

Храм — это дом Божий, тут не может распространяться инфекция, Господь всех исцелит, добавил отец Александр. Он уточнил, что в храме в любом случае безопасно.